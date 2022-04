Heger nabral odvahu? S Ursulou von der Leyenovou vycestuje za Zelenským do Kyjeva

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.4.2022 -Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) odcestuje vo štvrtok (7. apríla) vo večerných hodinách do ukrajinského hlavného mesta Kyjev.Ako uviedol v dnešnom krátkom vyhlásení, do Kyjeva s ním bude cestovať aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a spolu navštívia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „To, že tam predseda vlády ide, znamená, že tú cestu považujeme za bezpečnejšiu, ako tomu bolo naposledy. Berieme do úvahy všetky aspekty a je to v konečnom dôsledku rozhodnutie pána premiéra," konštatoval po rokovaní vlády minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Verí, že sa premiér bezpečne vráti späť na Slovensko.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) k premiérovmu oznámeniu uviedol, že ten sa ho ani nepýtal, či mu cestu na Ukrajinu odporučí. Na otázku, či Heger dostane na cestu špeciálnu ochranku minister uviedol, že si to nechá pre seba.