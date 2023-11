Rusko pomohlo Severnej Kórey s vypustením špionážneho satelitu, tvrdia Juhokórejčania

Nezákonná dohoda so Severnou Kóreou

Krátke obdobie zlepšovania vzťahov

23.11.2023 (SITA.sk) - Severná Kórea dostala tento týždeň pomoc od Ruska pri úspešnom vypustení špionážneho satelitu na obežnú dráhu. Ako referuje web news.sky.com, tvrdia to členovia juhokórejského parlamentného výboru pre spravodajské služby v krajine Yoo Sang-Bum a Youn Kun-Young.„Národná spravodajská služba vyhodnotila, že Rusko poskytlo pomoc,“ povedal Yoo. Voči tomuto vyhláseniu sa však ostro ohradila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. „Obvinenia, ktoré boli proti nám vznesené, sú nepodložené a nemajú žiadne dôkazy,“ poprela akúkoľvek nezákonnú dohodu so Severnou Kóreou.KĽDR zakazujú vypúšťanie satelitov rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, keďže je to vnímané ako krytie pre testy technológií rakiet dlhého doletu. Severná Kórea argumentuje, že má suverénne a legitímne práva na vysielanie satelitov na obežnú dráhu, aby mohla čeliť tomu, čo nazýva zintenzívňujúcimi sa vyhrážkami zo strany USA a spojencov.Južná Kórea na toto konanie reagovala čiastočným pozastavením dohody s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) o znížení napätia z roku 2018 a obnoví letecký dohľad na hranici.Dohoda z roku 2018, ktorú Soul a Pchjongjang uzavreli počas krátkeho obdobia zlepšovania vzťahov, vytvorila nárazníkové a bezletové zóny popri vysoko stráženej hranici medzi Kóreami. Podľa dohody boli krajiny povinné zastaviť vzájomný letecký prieskum v prvej línii aj cvičenia ostrej streľby a odstrániť niektoré zo svojich strážnych stanovíšť a nášľapných mín v pohraničných oblastiach.