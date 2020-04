Rusko pomôže Srbsku v boji proti koronavírusu, armáda pošle zdravotníkov aj vybavenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ruská armáda pošle do Srbska lietadlá s vybavením a zdravotníkmi, aby pomohli krajine v boji s novým koronavírusom.Ministerstvo obrany uviedlo, že do balkánskej krajiny pošlú 11 nákladných lietadiel s ôsmimi zdravotníckymi tímami, vybavením, zariadeniami a odborníkmi na dezinfekciu.Rusko udržiava so Srbskom úzke politické a ekonomické vzťahy a v minulosti mu poskytlo aj zbrane.Minulý mesiac Rusko poslalo podobnú pracovnú skupinu do Talianska. V stredu zase dodalo zdravotnícke potreby do Spojených štátov, čo tamojší prezident Donald Trump označil za "veľmi milé".Ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že polovicu zdravotníckych potrieb si zaplatili USA, druhú polovicu financoval ruský štátny investičný fond.Moskva poskytla pomoc aj Číne, Iránu, Severnej Kórei, Venezuele a rôznym štátom bývalého Sovietskeho zväzu. Ruskí predstavitelia popierajú tvrdenia, že sa Kremeľ pomocou v zahraničí usiluje o politické zisky.