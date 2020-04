Začalo sa testovanie Rómov na koronavírus, ako prví prišli na rad ľudia z Jarovníc (foto)

Rýchlejšie šírenie vírusu

Sily pre špeciálne operácie

Ľudí vytipoval starosta

Karanténne priestory v škole

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 - V obci Jarovnice v okrese Sabinov začali v piatok 3. apríla s testovaním obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v súvislosti so šírením koronavírusu. Celkovo v najbližších dňoch odoberú vzorky a na ochorenie Covid-19 otestujú obyvateľov v 33 rómskych osadách.Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS) SR v spolupráci so štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny.Ako pri tejto príležitosti uviedol člen Ústredného krízového štábu a expert hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na rómsku problematiku Peter Pollák, dôležité je masívne testovanie najmä tých ľudí, ktorí sa do rómskych komunít vracajú zo zahraničia.„Pre všetkých, nielen pre samotných Rómov, ale pre celú spoločnosť je dôležité, aby sme pretestovali čo najväčšie množstvo ľudí v našej krajine. Hlavne tých, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Hľadali sme mobilnú zložku, ktorá by prišla do týchto komunít a testovala. Našli sme ju v armáde a sme presvedčení, že to armáda veľmi dobre zvládne,“ uviedol Pollák.Šírenie vírusu v týchto komunitách pritom podľa neho bude úplne odlišné ako šírenie vírusu u majority. „Kým vo väčšinovej spoločnosti nakazí jeden pozitívne testovaný človek približne 1,6 človeka, v rómskych komunitách to šírenie bude oveľa rýchlejšie. Preto sme sa rozhodli začať zisťovať stav v týchto komunitách a veríme, že sa nám podarí rýchlo tento vírus dostať pod kontrolu,“ konštatoval člen Ústredného krízového štábu SR.Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko informoval, že na operácii s názvom Karusel sa podieľa celkovo takmer 150 vojakov, ktorí sú vyčlenení z takzvaných Síl pre špeciálne operácie. V Jarovniciach pritom bolo prítomných zhruba 20 vojakov.„Zajtra budú nasadené minimálne štyri tímy do ďalších štyroch lokalít. Postupne budeme to úsilie zvyšovať tak, aby sme splnili všetkých 33 lokalít, ktoré vláda stanovila na pretestovanie v priebehu budúceho týždňa,“ informoval Zmeko s tým, že pre vojakov nejde o novú aktivitu.„Robievame ju štandardne, hlavne v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Takže len uplatňujeme postupy, ktoré máme nacvičené,“ dodal náčelník generálneho štábu OS SR.V Jarovniciach miestny starosta vytypoval na otestovanie 38 ľudí. Vzorky sú vyškoleným zdravotníckym tímom odoberané bezbolestne výterovými setmi. Odoberajú ich dvojčlenné tímy, pričom na východnom Slovensku budú pôsobiť štyri takéto tímy.„Na jeden tím by sme priemerne denne mali odobrať 50 vzoriek testov. Dnes prichádzali ľudia ochotní, poučení. Chodia maximálne dvaja, takže je to vcelku bezpečné. Trochu sme sa toho obávali, ale spolupráca je na úrovni,“ zhodnotil Marek Demčák, pôsobiaci ako vrchný brat v Poľnej vojenskej nemocnici OS SR.V prípade pozitívneho testu sa nakazení nevrátia naspäť do svojich lokalít, ale budú dva týždne v karanténe. Tú sa snaží v spolupráci so samosprávami zabezpečovať aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity.„Snažíme sa pomôcť v rámci našich kapacít ako sa dá, no náš úrad naozaj, žiaľ, nemá žiadnu finančnú disponibilitu na to, aby poskytol nejaké materiálne alebo technické vybavenie pre priestory, ktoré dávajú k dispozícii v prípade, že bude nutné urobiť individuálnu karantenizáciu,“ upozornila nová splnomocnenkyňa pre rómskej komunity Andrea Bučková.Starosta Jarovníc Florián Giňa informoval, že karanténne priestory vytvoril v miestnej škole. Výsledky testovania očakávajú do dvoch dní.„Som rád, že po niekoľkých dňoch budeme vedieť, či sú nakazení alebo nie. Touto cestou chcem aj vyzvať ostatných starostov z vytypovaných lokalít, ktoré by mali otestovať, že sa nemajú čoho báť. Nech svojich ľudí podporia, lebo to je normálne testovanie, z ktorého budeme vedieť, či sú nakazení alebo nie. Aby si majorita nemyslela, že Rómovia sem niečo doniesli,“ uviedol Giňa.Okrem karantény má pri pozitívne testovaných dôjsť aj k pretestovaniu ľudí, s ktorými prišli do kontaktu. V sobotu 4. apríla testovanie pokračuje v Trebišove, Zborove (okres Bardejov), Smižanoch (okres Spišská Nová Ves) a Kecerovciach (okres Košice-okolie).V súčasnosti je na pomoc Ústrednému krízovému štábu SR nasadených celkovo vyše 400 príslušníkov OS SR. Prítomní sú napríklad na viacerých hraničných priechodoch či v nemocniciach. Na pomoc bola nasadená aj letecká technika Vzdušných síl OS SR, ktorá distribuuje zdravotnícky materiál do nemocníc na celom území Slovenska.