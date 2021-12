Rusko posiela na východ krajiny tanky a ostreľovačov, podľa Ukrajiny sa pripravuje na inváziu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské ministerstvo obrany v utorok obvinilo Rusko, že do oblasti bojov na východe Ukrajiny posiela tanky a ostreľovačov s cieľom „vyprovokovať odvetnú paľbu“. Vyhlásenie ministerstva prišlo iba niekoľko hodín pred plánovanou videokonferenciou amerického prezidenta Joea Bidena a ruskej hlavy štátu Vladimira Putina, počas ktorej by lídri mali diskutovať najmä o napätej situácii vo vzťahoch medzu Ruskom a Ukrajinou.Ukrajinské ministerstvo tvrdí, že Rusko na území kontrolovanom separatistami organizuje výcvikové tábory pod vedením príslušníkov ozbrojených síl a posilňuje jednotky v blízkosti frontovej línie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto tvrdenia odmietol komentovať.Podľa amerických spravodajských služieb Rusko pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo asi 70-tisíc vojakov a začiatkom budúceho roka môže byť pripravené na inváziu. USA zatiaľ nemajú jasno v tom, či Putin v tejto otázke urobil konečné rozhodnutie. Biden napriek tomu plánuje dať ruskému prezidentovi jednoznačne najavo, že ak sa Rusko rozhodne pre vojenskú intervenciu, bude to preňho znamenať „veľmi reálne náklady“, uviedol vysoký predstaviteľ administratívy pod podmienkou anonymity.Podľa skorších vyjadrení Kremľa bude Putin počas videokonferencie od Bidena požadovať záruky, že Severoatlantická aliancia sa nerozšíri o Ukrajinu, ktorá sa o členstvo dlhodobo usiluje.