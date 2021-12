Skracovanie dĺžky súdnych konaní sa nemusí podariť, proti hrá aj znižovanie počtu sudcov najvyššieho súdu

Prieťahy v konaniach nespôsobili sudcovia

Sťahovanie prebieha podľa plánu

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Avizované znižovanie počtu sudcov Najvyššieho súdu SR (NS SR) považuje predseda súdu Ján Šikuta za nešťastné a obáva sa, že ambícia vedenia súdu postupne skracovať dĺžku súdnych konaní tak bude výrazne skomplikovaná.Skonštatoval to predseda NS SR Ján Šikuta na pravidelnom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Na prijatí u hlavy štátu rezonovali témy ako rozpočet, personálne otázky či sťahovanie súdu. Predseda Ján Šikuta na stretnutí zdôraznil najmä potrebu personálnej stabilizácie NS SR. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Predseda Ján Šikuta zároveň hlavu štátu informoval, že v rámci konaní pred najvyšším súdom neeviduje žiaden prieťah zavinený sudcom či konajúcim senátom, veci sa vybavujú priebežne a v poradí. Prezidentku ubezpečil, že rovnako sa koná aj v trestnej veci obžalovaného predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu.Šikuta je presvedčený, že snahou senátu je rozhodnúť vec v primeranom čase. Dodal však, že vec musí byť rozhodnutá v poradí nápadu, teda nemôže mať prednosť pred vecou, ktorá bola NS SR doručená skôr, s výnimkou vecí väzobných.Doterajší priebeh v konaní považuje za časovo primeraný, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že sa v súvislosti s pandémiou mohli do konca apríla 2021 verejne pojednávať len a výlučne trestné veci, ktoré nezniesli odklad, primárne veci väzobné, ktorých podiel sa zvyšuje najmä po vytvorení troch nových sudcovských miest na Špecializovanom trestnom súde, ktorému je NS SR odvolacím súdom.V závere stretnutia sa predseda Ján Šikuta dotkol aj témy aktuálneho sťahovania NS SR, ktoré prebieha bez časového sklzu tak, aby bola budova na Župnom námestí prázdna do konca januára 2022.