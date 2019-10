Rusko presúva ponorky do severného Atlantiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 29. októbra (TASR) - Rusko vyslalo do oblasti severného Atlantického oceánu približne desať ponoriek. S odvolaním sa na utorkové oznámenie nórskej armády o tom informovala agentúra AFP s tým, že ide o najväčšiu operáciu svojho druhu od skončenia studenej vojny.Od predchádzajúceho týždňa sa začali ponorky, rozmiestnené pri Kolskom polostrove na severe Ruska, postupne presúvať na manévre v Atlantiku. Vyplýva to z informácií od nórskej tajnej služby.povedal pre AFP hovorca nórskych ozbrojených síl Brynjar Stordal.Podľa neho ide o najväčšiu operáciu svojho druhu, ktorú Rusko podniklo "od konca studenej vojny".Nórska televízia NRK s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že ponorky, ktoré opustili svoju základňu v režime ponoru, sa pokúšajú doplávať čo najhlbšie do Atlantiku bez toho, aby ich spozorovali, ideálne do vôd západne od Grónska.Operácia má údajne trvať zhruba dva mesiace s predpokladaným cieľom "preukázať schopnosť ohroziť východné pobrežie Spojených štátov".Ruské médiá v sobotu informovali o plánovanom "testovacom hĺbkovom ponore dvoch ruských ponoriek na preskúšanie určitého vybavenia a zbraní" v neutrálnych vodách Nórskeho mora.píše sa vo vyhlásení ruskej Severnej flotily, ktoré citovali médiá.Agentúra AFP doplnila, že Nórske more dosahuje hĺbku až 4000 metrov, pričom Barentsovo more má v oblasti prístavu Murmansk v priemere hĺbku 200 metrov.Podľa ruských médií ide o viacúčelové ponorky, ktoré majú vybavenie na odpálenie navádzaných striel a sú určené na detekciu a zničenie nepriateľských vzdušných a námorných cieľov.