Šou Fire on Ice napokon bez Sabovčíka, musí ísť na operáciu

Bratislava 29. októbra (TASR) - Bratislavská krasokorčuliarska šou Fire on Ice sa napokon uskutoční bez Jozefa Sabovčíka. Legendárny športovec a olympijský medailista deväť dní pred podujatím odriekol účasť zo zdravotných dôvodov. V zámorí sa musí podrobiť operácii.povedal Jozef Sabovčík v tlačovej správe Fire on Ice.Rodák z Bratislavy začal bojovať so zdravotnými komplikáciami na jar.vysvetlil prvý muž, ktorý v súťaži skočil štvoritý skok a celý svet ho pozná pod menom "Jumping Joe".Sabovčík zabsolvoval v Salt Lake City viaceré vyšetrenia, na základe ktorých padol verdikt, že operácia je neodkladná.dodal Sabovčík.Šou Fire on Ice, ktorá je poctou kariére Jozefa Sabovčíka, sa pod vedením renomovaného ruského choreografa Iľju Averbucha v Ostrave a Bratislave uskutoční 6. a 7. novembra. Predstaví sa na nej osem olympijských víťazov, na čele s jednou z najväčších osobností svetového krasokorčuľovania Alexejom Jagudinom. Na podujatí nebudú chýbať ani bývalí reprezentanti a súrodenci Oľga a Jozef Beständigovci či nádejná česká pretekárka Eliška Březinová. Okrem nich vystúpia aj zlatá zo Soči 2014 Adelina Sotnikovová, olympijskí víťazi v športových dvojiciach Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin či európsky šampión Tomáš Verner.