Rusko pridáva na čiernu listinu ďalších 92 Američanov, sú medzi nimi aj novinári a akademici

29.8.2024 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že pridáva 92 ľudí na zoznam Američanov, ktorým je zakázaný vstup do krajiny. Medzi najnovšími prírastkami v menoslove sú tiež novinári, ktorí v minulosti pracovali v Rusku, osoby činné v trestnom konaní, akademici, americkí podnikatelia či osobnosti z rôznych think-tankov.Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že zákazy boli zavedené „ako odpoveď na rusofóbny kurz, ktorý presadzovala Bidenova administratíva s deklarovaným cieľom 'spôsobiť Moskve strategickú porážku'“. Uviedlo, že novinári sú z popredných „liberálno-globalistických médií zapojených do tvorby a šírenia 'falošných správ' o Rusku a ruských ozbrojených silách“. Rusko dosiaľ podľa zoznamu ministerstva zahraničných vecí zakázalo vstup do krajiny viac ako dvom tisíckam Američanov.