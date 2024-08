Účasť veľvyslanca Ruskej federácie na oslavách SNP je podľa KDH neprípustná, vnímajú to ako provokáciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.8.2024 (SITA.sk) - Účasť veľvyslanca Ruskej federácie Igora Bratčikova na oslavách Slovenského národného povstania (SNP) je podľa kresťanských demokratov neprípustná a považujú to za provokáciu. Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že je to pokus vládnej koalície o legitimizovanie Ruskej federácie v jej vojne na Ukrajine.„To, že sa veľvyslanec na oslavách zúčastnil, považujeme tiež za zneužitie osláv SNP, za ohýbanie histórie aj súčasnosti. Vláda Roberta Fica Smer-SD ), ktorá ho pozvala, asi zabudla na dôležitý fakt, a síce, že nás Ruská federácia označila za nepriateľskú republiku," vyhlásili kresťanskí demokrati.SNP bolo podľa KDH mimoriadne významným historickým krokom v boji proti totalitným režimom a za obranu slobody a demokracie.„Jeho význam presiahol hranice Slovenska a dodnes slúži ako príklad odvahy, solidarity a obety za ochranu ľudských práv a nezávislosti," uviedlo hnutie s tým, že si mimoriadne cení hrdinstvo účastníkov SNP, ako aj jeho význam pre formovanie slovenskej identity.„Ochota obetovať sa a spojiť sa za ochranu života, základných práv, slobody a štátnej suverenity, bojovať a umierať v boji proti agresorovi a diktátorovi, je živým a jasným odkazom, ktorý by sme aj počas osláv SNP mali jednotne tlmočiť do všetkých kútov sveta – a osobitne aj smerom na východ," zdôraznilo KDH a uzavrelo, že SNP polo po druhej svetovej vojne zneužité najviac komunistickým režimom na propagandu a dnes je zneužité stranou Smer-SD na ich propagandistické účely a rozdeľovanie spoločnosti.