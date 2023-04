Rusko prijalo opatrenia na zvýšenie zásob munície, tvrdí Šojgu

Zvýšenie výrobných kapacít

Ruské jednotky

1.4.2023 (SITA.sk) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu v sobotu vyhlásil, že v Rusku prijímajú nevyhnutné opatrenia na zvýšenie zásob munície.Ruské ministerstvo obrany na komunikačnej platforme Telegram uviedlo, že Šojgu povedal, že „objem najžiadanejšej munície bol stanovený“.Výrobné kapacity Ruska sa niekoľkonásobne zvýšili napriek západným sankciám zameraným na jeho obranný sektor, vyjadril sa tiež minister a dodal, že sa to týka „konvenčných aj vysoko presných typov zbraní“.Šojgu hovoril o munícii a jej výrobe počas stretnutia v sídle spoločnej skupiny ruských jednotiek. Informuje o tom spravodajský portál The Kyjiv Independent.Ukrajinskí a medzinárodní pozorovatelia poukazujú na to, že ruskej armáde pomaly dochádzajú zásoby munície, na ktoré sa spolieha pri taktike vo vojne na Ukrajine.