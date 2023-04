Predsedníctvo Ruska v OSN je symbolická rana pre medzinárodné vzťahy, tvrdí Jerm

1.4.2023 (SITA.sk) - Ruské predsedníctvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) je symbolickou ranou pre medzinárodný poriadok. V sobotu to vyhlásil šéf úradu ukrajinského prezidenta Andrij Jermak , informuje spravodajský portál Sky News.„Nie je to len hanba. Je to ďalšia symbolická rana pre systém medzinárodných vzťahov založený na pravidlách,“ napísal Jermak na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Rusko sa v sobotu ujíma mesačného rotujúceho predsedníctva bezpečnostného orgánu OSN, ktorého kompetencie zahŕňajú medzinárodný mier a riešenie konfliktov. Naposledy tento post zastávalo vo februári 2022, keď spustilo inváziu na Ukrajinu. Rusko je stály člen BR OSN.Jermak v príspevku na Twitteri tiež nazval Irán teroristickým štátom. Kyjev a jeho spojenci obviňujú krajinu z toho, že dodáva Rusku stovky útočných dronov. Teherán tieto tvrdenia popiera.