Rusko pripravuje blokádu Čierneho mora, nacvičuje ničenie lodí smerujúcich do ukrajinských prístavov

26.7.2023 (SITA.sk) - Rusko po odstúpení z čiernomorskej obilnej dohody pripravuje lode a lietadlá na zablokovanie určitých oblastí Čierneho mora. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinské Vojenské mediálne centrum.„Po odstúpení Ruska od obilnej iniciatívy ozbrojené sily útočníkov zintenzívnili bojový výcvik pozemných síl a námorného letectva Čiernomorskej flotily. Rusi predovšetkým nacvičujú blokovanie morských oblastí, zameriavanie a ničenie lodí. Rusi zrejme nacvičujú ničenie civilných lodí, ktoré pôjdu do a z ukrajinských prístavov,“ uvádza centrum.Krátko po odstúpení od spomenutej obilnej iniciatívy Rusko oznámilo, že bude považovať všetky lode na ceste do ukrajinských prístavov za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu pre Ukrajinu.Ruské ministerstvo obrany tiež uviedlo, že „vlajkové krajiny takýchto lodí sa budú považovať za zapojené do ukrajinského konfliktu na strane Kyjeva“.