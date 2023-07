Grécko pre požiare vyhlásilo na Rodose výnimočný stav, turistov či civilistov sa však netýka

Pred odchodom si overte situáciu

Núdzový stav sa netýka turistov

26.7.2023 (SITA.sk) - Grécko pre požiare vyhlásilo na ostrove Rodos výnimočný stav. Rezort slovenskej diplomacie uverejňuje a priebežne aktualizuje informáciu pre cestujúcu verejnosť ohľadom požiarov, ktorými sú zasiahnuté časti ostrova Rodos, Korfu, Evia či iné oblasti Grécka. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) SR Matúš Dávid, podľa ktorého v rámci tejto informácie rezort varuje občanov pred horúčavami aj požiarmi, ako aj pred cestou do oblastí postihnutých požiarmi.„Taktiež odporúčame občanom, aby si pred cestou na dovolenku v komunikácii s CK alebo hotelom dôkladne overili, aká je v konkrétnej turistickej destinácii aktuálna situácia. V prípade ďalšieho zhoršenia situácie odporúčame občanom nachádzajúcim sa v Grécku riadiť sa pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek,“ dodáva Dávid.Rezort diplomacie zároveň odporúča kontaktovať CK a ich delegátov nachádzajúcich sa na ostrovoch. V prípade núdze môžu občania telefonovať aj na núdzové číslo veľvyslanectva alebo na grécke núdzové čísla, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, ako aj na sociálnych sieťach Slovenského veľvyslanectva v Grécku.„Odporúčanie nevycestovať na Rodos by prišlo do úvahy pri zásadnom zhoršení situácie na celom ostrove,“ uvádza ďalej hovorca, podľa ktorého takéto odporúčanie by však nemalo vplyv na zmluvné vzťahy medzi cestovnými kanceláriami a ich klientmi.Cestovné odporúčania, ktoré MZV vydáva pre jednotlivé krajiny, nemajú právne záväzný charakter a nezakladajú nárok cestujúcich občanov SR na vrátenie poplatkov, ktoré vyplývajú z uzavretého zmluvného vzťahu medzi cestujúcim občanom SR a cestovnou kanceláriou. Rezort diplomacie nemá v súvislosti s požiarmi informácie o zraneniach občanov SR na Rodose ani v iných častiach Grécka.Vyhlásenie núdzového stavu na ostrove Rodos je len administratívnym opatrením, určeným pre zložky gréckej civilnej ochrany, za účelom riešenia požiarov a ich následkov. Netýka sa civilistov, turistov alebo prístupu na ostrov. Uvádza to na sociálnej sieti Slovenské veľvyslanectvo v Grécku, podľa ktorého vyhlásenie núdzového stavu umožňuje gréckym úradom mobilizáciu všetkých silových zložiek na pomoc s hasením lesných požiarov, je teda pomocným faktorom pre nasadenie potrebných gréckych zásahových zložiek do boja s požiarmi.V súlade s mapou predpovedí nebezpečenstiev vzniku požiarov vydal na stredu Generálny sekretariát civilnej ochrany gréckeho Ministerstva pre klimatickú krízu a civilnú ochranu výstrahu kategórie nebezpečenstva číslo 5 v nasledovných regiónoch Grécka: Attika, Stredné Grécko (Viotia, Evboia, Fthiotida, Fokida), Peloponéz (Argolida, Korinthia), Západné Grécko (Achaia), Thessalia (Larissa, Magnissia) a Centrálne Macedónsko (Thessaloniki).