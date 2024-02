Rusko prvýkrát použilo hypersonickú strelu Zirkon, zavedenie novej zbrane do vojny môže pre Ukrajinu znamenať problém

Útok si vyžiadal mŕtvych

Pozoruhodná zbraň

Problém pre ukrajinskú obranu

13.2.2024 (SITA.sk) - Rusko podľa Ukrajiny po prvý raz počas vojny použilo pokročilú hypersonickú strelu Zirkon. Kyjevský výskumný inštitút forenzných expertíz, ktorý spadá pod ukrajinské ministerstvo spravodlivosti, na platforme Telegram napísal, že po útoku zo 7. februára na hlavné mesto našli trosky poukazujúce na použitie hypersonickej rakety, pričom zverejnil aj zábery desiatok úlomkov.„Značky na častiach a úlomkoch, identifikácia komponentov a častí a vlastnosti príslušného typu zbrane poukazujú na vôbec prvé použitie Zirkonu v boji," cituje inštitút spravodajský portál CNN.Spomenutý útok si vyžiadal štyroch mŕtvych a 38 zranených, ale žiadne z obetí nepripisujú priamo spomenutej rakete. Tiež nikto nespomenul odkiaľ ju odpálili, hoci predošlé správy ruských štátnych médií uvádzajú, že ju nasadili na vojnovej lodi.Ak by tvrdenia ruskej vlády o Zirkone boli pravdivé, tak je to podľa expertov pozoruhodná zbraň. Jej nadzvuková rýchlosť podľa Aliancie protiraketovej obrany (MDAA) so sídlom v Spojených štátoch robí raketu takmer nezasiahnuteľnou aj pre najlepšiu západnú protiraketovú obranu, ako je systém Patriot.Údajne dosahuje rýchlosť mach 8, čo je takmer 9 900 kilometrov za hodinu. Ďalšou cennou vlastnosťou rakety je podľa MDAA aj oblak plazmy, ktorý ju zahaľuje a absorbuje akékoľvek lúče rádiových frekvencií, čím robí raketu neviditeľnou pre radary. Táto protilodná strela má zároveň dolet 500 až 1 000 kilometrov.CNN tiež poukazuje na to, že ak by Rusko naozaj zaviedlo novú zbraň do vojny na Ukrajine, pre už aj tak zaťaženú ukrajinskú protivzdušnú obranu by to znamenalo problém. Pri spomenutom útoku zo 7. februára, keď údajne ruské sily použili Zirkon, sa podľa dát ukrajinských vzdušných síl nepodarilo zlikvidovať tri ruské balistické rakety Iskander a štyri strely s plochou dráhou letu Ch-22.Hoci ukrajinská protivzdušná obrana v minulosti zostrelila rakety Iskander, predpokladá sa, že za takmer dva roky vojny nezneškodnila ani jednu Ch-22. Analytici však vystríhajú, že netreba zveličovať dopad Zirkonu na celkový priebeh vojny.