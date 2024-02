Šimkovičová mala byť na Slovensku a čeliť odvolávaniu, Šimečka považuje situáciu s mimoriadnou schôdzou za nedôstojnú

Chýbala Šimkovičová

Ignoruje 190-tisíc podpisov

13.2.2024 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) a podpredseda parlamentu Michal Šimečka považuje situáciu s mimoriadnou schôdzou k odvolávaniu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) za nedôstojnú.Poukázal pri tom na to, že ministerka je v zahraničí na pracovnej ceste, je toho názoru, že by mala byť na Slovensku a čeliť odvolávaniu zo strany Národnej rady (NR) SR , ktorej sa zodpovedá.Šéf progresívcov tiež poznamenal, že nerozumie, prečo predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) nemohol zvolať schôdzu na taký termín, keď by Šimkovičová mohla byť prítomná.To, že sa Pellegrini rozhodol zaradiť to až na ďalšiu schôdzu, považuje Šimečka za neštandardné, keďže Pellegrini mal podľa neho viacero iných možností.„Ja naozaj dúfam, že pani ministerka mala niečo veľmi dôležité a veľmi neodkladné, keď ignoruje celú národnú radu. Ignoruje, samozrejme, aj tých 190-tisíc podpisov, ktoré občania dali pod výzvu na jej odstúpenie," poznamenala poslankyňa PS Zora Jaurová Doplnila, že majú v úmysle ministerku veľmi dôkladne sledovať, i v kontexte toho, že v parlamente sú predložené viaceré návrhy týkajúce sa agendy ministerstva kultúry.Jaurová je toho názoru, že čím dlhšie sa bude otáľať s odvolávaním Šimkovičovej, tým viac dôvodov na odvolávanie ministerky budú mať.