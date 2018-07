Rusko recipročne vyhostí gréckych diplomatov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. júla (TASR) - Rusko vyhostí zo svojho územia gréckych diplomatov, termín tohto kroku ani ich počet však ešte nie sú známe. Uviedol to vo štvrtok pre agentúru TASS ruský veľvyslanec v Grécku Andrej Maslov.povedal Maslov.Grécke médiá minulý týždeň s odvolaním sa na diplomatické zdroje informovali, že Atény sa rozhodli vyhostiť dvoch ruských diplomatov a zakázať vstup do krajiny ďalším dvom. Grécke úrady obviňujú týchto predstaviteľov zo zasahovania do vnútorných záležitostí Grécka a podkopávania národnej bezpečnosti.Ruských diplomatov podľa gréckeho denníka Kathimerini konkrétne obvinili zHovorca gréckej vlády neskôr potvrdil údaje o vypovedaní diplomatov. Zdôraznil, že Atény nebudú tolerovať konanie, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom.Ruských diplomatov vyhostili z Grécka minulý týždeň pre podozrenia, že sa podieľali na financovaní protestov proti dohode o ukončení dlhoročného sporu medzi Gréckom a Macedónskom o názve Macedónska.V prípade ratifikácie dohody, podľa ktorej by sa severný sused Grécka mal v budúcnosti volať Republika Severné Macedónsko, bude mať Skopje voľnú cestu k vstupu do NATO.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v stredu uviedla, že Grécko vyhostením ruských diplomatov konalo pod nátlakom svojich spojencov z NATO. Kroky Gréckadodala Zacharovová bez uvedenia ďalších podrobností. Vyhostenie diplomatov zároveň označila za