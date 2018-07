Podľa veľvyslanca Ukrajiny železničná doprava z Číny do EÚ rastie

Na snímke nákladný vlak z Číny počas slávnostného privítania v prekladiskovom termináli nákladného prístavu v Bratislave v pondelok, 13. novembra 2017. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 19. júla (TASR) - V lete 2017 bola otvorená cesta pre železničnú dopravu z ázijskej Číny do Európskej únie (EÚ). Po tejto ceste prešlo 24 nákladných vlakov v minulosti, za prvý polrok 2018 to bolo asi 120 nákladných vlakov. Povedal to vo štvrtok na tlačovej besede ukrajinský veľvyslanec v SR Jurij Muška. Doprava tovaru ide aj cez územie SR a Ukrajiny.Ukrajina očakáva, že toto číslo sa zvýši na 500 vlakov ročne, povedal. Výstavba logistických centier a obsluha tejto trate zvýši úlohy SR a Ukrajiny aj príjmy do rozpočtu, zdôraznil.V súvislosti s obchodným obratom medzi SR a Ukrajinou v prvom kvartáli 2018 povedal, že bol na úrovni 403,8 milióna dolárov (468,811 milióna eur), čo je v porovnaní s prvým kvartálom roka 2017 viac o 32,49 %.uviedol s tým, že Ukrajina zvýšila export do EÚ, vrátane Slovenska. Podiel SR na ukrajinskom exporte je 2 % a import zo SR na Ukrajinu je vo výške 1 %.Podľa veľvyslancových slov severná vetva plynovodu do Nemecka Nord Stream 2 nediverzifikuje zdroje dodávky plynu. Keď ho dostavajú, bude ruský podiel na nemeckom plynovom trhu vyše 50 %, konštatoval Muška.Principiálny postoj ukrajinskej strany je, že objem, ceny a pravidlá tranzitu plynu musia byť európskymi štandardmi, zdôraznil veľvyslanec. Toto bude najlepšia garancia pre plynulé dodávky plynu pre SR aj pre celú Európu, uzavrel.(1 EUR = 1,161 USD)