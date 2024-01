Rusko riadenými bombami zaútočilo na základňu elektrikárov v okrese Kupiansk

22.1.2024 (SITA.sk) - Základňu elektrikárov v okrese Kupiansk v Charkovskej oblasti zničil ruský útok. Uviedla to v pondelok ukrajinská štátna regionálna energetická distribučná spoločnosť Charkivoblenergo. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Stalo sa to 21. januára približne o 18:30. Podľa prvých správ budovu zasiahli dve riadené letecké bomby. Našťastie, nestalo sa to cez pracovný čas a nikto nebol zranený. Je škoda, že sme stratili túto nehnuteľnosť, ale najdôležitejšie je, že všetci sú v poriadku,“ konštatovala spoločnosť Charkivoblenergo. Firma spresnila, že útok zničil vybavenie, nástroje, zásoby a vozidlo, ktoré bolo v garáži.