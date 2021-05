Rusko rozmiestni na západe krajiny ďalších vojakov, majú čeliť hrozbám zo strany NATO

Vytvorí sa 20 jednotiek

Obavy v Kyjeve a na Západe

Konflikt v roku 2014

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská armáda rozmiestni na západe krajiny dvadsať nových jednotiek. Ich úlohou bude čeliť rastúcej hrozbe, ktorú podľa Moskvy predstavuje Severoatlantická aliancia (NATO).Po stretnutí s najvyššími armádnymi predstaviteľmi to v pondelok oznámil minister obrany Za hrozby označil rastúci počet letov amerických strategických bombardérov v blízkosti ruských hraníc, nasadzovanie bojových lodí NATO, ako aj stále častejšie a masovejšie cvičenia ozbrojených síl aliancie.Takéto kroky „ničia medzinárodný bezpečnostný systém a nútia nás prijať relevantné protiopatrenia“, povedal Šojgu. „V Západnom vojenskom okruhu do konca roka vytvoríme ďalších dvadsať jednotiek a formácií,“ dodal minister.Vojenské útvary na západe Ruska si podľa neho tento rok už objednali dvetisíc kusov nových zbraní.Rozsiahle cvičenia ruskej armády na juhu a juhozápade Ruska neďaleko hraníc s Ukrajinou minulý mesiac vyvolali obavy v Kyjeve aj na Západe. Moskva po skončení manévrov väčšinu vojakov stiahla na domovské základne. Vojenská technika však zostala na mieste, aby bola k dispozícii pre ďalšie cvičenia, ktoré plánujeRusko uskutočniť v septembri v spolupráci so svojím spojencom Bieloruskom. Šojgu dodal, že prípravy na manévre, ktoré majú „výlučne obranný charakter“, sú vo finálnej fáze.Po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym, prepukli boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a Moskvou podporovanými separatistami na východe Ukrajiny.Konflikt si doteraz vyžiadal viac ako 14-tisíc ľudských životov.