Vodič chcel na R1 nastúpiť do odstaveného auta, aj s dverami ho zachytila dodávka (foto)

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody na ceste R1 v smere z Trnavy do Nitry, pri ktorej bol vážne zranený vodič osobného auta Audi.Podľa prvotných informácií odstavil auto pravdepodobne pre poruchu v blízkosti odbočky na Vlčkovce na pravom okraji cesty. Keď chcel do auta opäť nasadnúť, zachytila ho aj s dverami dodávka.„Vodič utrpel viaceré zranenia a z miesta nehody ho záchranári transportovali letecky do nemocnice. Presné príčiny nehody preverujeme. Diaľniční policajti žiadajú vodičov, aby sa presunu cez diaľnicu R1 v tomto úseku cesty vyhli,“ informuje trnavská polícia na sociálnej sieti.Úsek je momentálne prejazdný len v jednom jazdnom pruhu.