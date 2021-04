Zaočkovaní ľudia môžu cestovať v USA bez povinnosti karantény a testovania, musia však nosiť rúška

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že úplne zaočkované osoby môžu cestovať v rámci Spojených štátov bez povinnosti absolvovať testy na prítomnosť koronavírusu alebo ísť do karantény.Úrad však tvrdí, že ľudia by aj po zaočkovaní mali naďalej nosiť rúška, dodržiavať pravidlá spoločenských rozostupov a vyhýbať sa davom. Čo sa týka cestovania do zahraničia, podľa CDC zaočkovaní ľudia nemusia pred odchodom absolvovať test na ochorenie COVID-19 , aj keď niektoré destinácie to môžu vyžadovať. Pred príletom do USA by však mali mať negatívny test na koronavírus a nechať sa opätovne otestovať tri až päť dní po návrate.CDC v nadväznosti na nedávny výskum účinkov vakcín uviedla, že očkované osoby sa navzájom môžu navštevovať v interiéroch bez použitia rúšok a dodržiavania odstupov. Za rovnakých podmienok môžu očkovaní ľudia navštíviť aj nezaočkovaných príbuzných z tej istej domácnosti, pokiaľ nezaočkovaní jedinci nie sú vystavení vysokému riziku vážneho ochorenia po prípadnom infikovaní.