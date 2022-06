Rusko sa obáva útoku z Ukrajiny, Kremeľ skritizoval Bidenovu administratívu za dodávku rakiet nepriateľovi

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Moskva negatívne vníma americké plány dodať Ukrajine ďalšie zbrane. Deň po tom, čo administratíva amerického prezidenta Joea Bidena oznámila, že Ukrajine pošle menší počet pokročilejších raketových systémov stredného doletu, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že neverí sľubom Kyjeva, že ich nepoužije na útok na Rusko.Zároveň obvinil Spojené štáty z toho, že „úmyselne a usilovne prilievajú olej do ohňa“. „Spojené štáty sa držia línie boja s Ruskom až do posledného Ukrajinca,“ povedal.Kyjev žiada raketomety, aby zabránil postupu Ruska vo východnom regióne Donbas. Americkí predstavitelia tvrdia, že balík pomoci, ktorý predstaví v stredu, sa snaží nájsť rovnováhu medzi túžbou pomôcť Ukrajine v boji proti ruským delostreleckým barážam a neposkytnutím zbraní, ktoré by Ukrajine umožnili zasiahnuť ciele hlboko v Rusku a podnietiť eskaláciu vojny.