Pol republiky je v štrajkovej pohotovosti a Heger nerieši. Pellegrini vyzval premiéra, aby si upratal v koalícii (video)

Neschopní ministri

Spory Sulíka a Matoviča

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Líder opozičnej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) na rekonštrukciu vlády, pretože kabinet nerieši nič zásadné na stabilizáciu zložitej situácie na Slovensku.Líder Hlasu - SD to v stredu povedal na tlačovej besede. Predsedovi vlády odkázal, „vyčistite si to“. Heger má vytvoriť novú vládu, ktorá privedie Slovensko do riadnych alebo predčasných volieb.Šéf Hlasu - SD pripomenul, že v štrajkovej pohotovosti sú lekári, učitelia, odborári, samospráva a „pol republiky“. Ako ďalej uviedol, po rokovaní vlády videl obraz, keď jeden z ministrov koaličnej strany Richard Sulík (SaS) vyzval ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod z funkcie, keď údajne nevie zostaviť štátny rozpočet na budúci rok.Následne si vypočul Matoviča, že ministri v jednotlivých rezortoch sú neschopní, lebo nikto neprichádza za ním s nápadmi. Napokon videl premiéra Hegera, ktorý „dokopy nepovedal nič“.Premiér Heger po rokovaní vlády kritizoval Sulíka a Matoviča za ich vzájomné odkazy. Premiér tvrdil, že ho zaujímajú výsledky a nemá problém odvolať žiadneho ministra.„Ja ich budem meniť, ak nebudú dosahovať výsledky. Nie je dobré sa takto správať,“ dodal Heger. Sulík totiž kritizoval Matoviča, že ak nezvláda funkciu, mal by odísť.Matovič zase v diskusii Denníka N hovoril o hrozbe rozpadu vlády, pretože sa nepodarí zostaviť budúcoročný štátny rozpočet z dôvodu, že SaS odmieta zvyšovanie daní.