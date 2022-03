Rusko sa odvolá na CAS voči suspendácii zo súťaží FIFA a UEFA

Ruská futbalová únia (RFU) vo štvrtok oznámila zámer odvolať sa voči rozhodnutiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a Európskej futbalovej únie (UEFA) na Športový arbitrážny súd (CAS). Medzinárodné organizácie v pondelok vylúčili ruské reprezentačné tímy aj kluby zo všetkých súťaží. Obe tak konali v reakcii na ruskú vojenskú intervenciu na územie susednej Ukrajiny.





"RFU sa domnieva, že FIFA a UEFA pri rozhodovaní o suspendácii ruských tímov nevychádzali z platného právneho základu. Porušili základné práva RFU ako člena FIFA a UEFA vrátane práva zúčastniť sa súťaží,“ citovali ruské médiá oficiálne vyjadrenie tamojšej únie. Podrobnosti odvolania by mala RFU oznámiť neskôr.Ak ostane zákaz v platnosti, Rusko si nezahrá marcovú baráž o postup na MS 2022 proti Poľsku. V prípade úspechu by v záverečnom súboji o miestenku do Kataru nastúpili proti víťazovi zápasu Švédsko - Česko. Poliaci aj obaja potenciálni súperi vo finále baráže však pre napadnutie Ukrajiny odmietli proti Rusku hrať. Ženská reprezentácia by sa nezúčastnila na júlovom európskom šampionáte v Anglicku. Na základe pondelkového verdiktu nebude navyše Spartak Moskva pokračovať v Európskej lige, na jeho úkor postúpil do štvrťfinále nemecký klub RB Lipsko.UEFA okrem toho s okamžitou platnosťou ukončila sponzorské partnerstvo s energetickým gigantom Gazprom, ktorého väčšinový vlastník je Ruská federácia. Týka sa to Ligy majstrov, EURO 2024 aj ďalších súťaží. Gazprom bol jedným z najväčších sponzorov riadiacej organizácie európskeho futbalu, kontrakt, ktorý platil do roku 2024, mal údajne hodnotu približne 40 miliónov eur ročne.