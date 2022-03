Šatan sa opäť uchádza o post prezidenta SZĽH

Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sa bude uchádzať o priazeň delegátov na marcovom kongrese SZĽH s cieľom zotrvať na poste aj v nasledujúcom volebnom období. Kandidatúru oficiálne oznámil vo štvrtok dopoludnia.



Šatan je na čele zväzu od júla 2019, od leta 2017 už pôsobil ako generálny manažér a obe funkcie zastáva stále. "Na Slovensko som sa vrátil zhruba pred štyri a pol rokom a vo funkcii generálneho manažéra som strávil jednu krásnu, úspešnú, a dnes už aj bronzom odmenenú cestu. Rád by som ju rozvíjal naďalej vo funkcii prezidenta SZĽH, ktorým som sa stal vďaka dôvere hnutia pred tromi rokmi. O obnovenie tejto dôvery a s ňou spojeným znovuzvolením do funkcie prezidenta sa budem uchádzať na kongrese SZĽH 18. marca," povedal na tlačovej konferencii štyridsaťsedemročný držiteľ kompletnej medailovej zbierky zo svetových šampionátov a víťaz Stanleyho pohára z roku 2009.



Šatana pri oznámení kandidatúry prišli podporiť, okrem iných, aj šéfovia dvoch tabuľkovo najvyššie postavených extraligových klubov Dušan Mráz zo Zvolena s Rudolfom Hrubým zo Slovana Bratislava či majster sveta z Göteborgu Michal Handzuš.

Šatan mal po príchode do SZĽH ako prvú métu priniesť skúseného zahraničného trénera, ktorý mal nastaviť novú tvár slovenského hokeja nielen v národnom A-tíme, ale aj v nižších kategóriách. Odmena prišla na nedávnych ZOH v Pekingu, kde kanadský kouč Craig Ramsay priviedol Slovensko k historickému bronzu. Výraznou mierou k tomu prispela generačná výmena. Do elitnej reprezentácie preniklo v priebehu uplynulých troch rokov viac ako tridsať nováčikov a šancu dostali taktiež viacerí tínedžeri.



"Od môjho príchodu na post prezidenta SZĽH sme začali intenzívne pracovať na transformácii zväzu. A mnoho vecí sa nám podarilo zmeniť. Zabezpečili sme v prvom rade lepšie financovanie našim klubom, či už mládežníckym, alebo profesionálnym v rámci SHL. V budúcnosti by sme radi z finančnej stránky pomohli aj extraligovým klubom. Keďže slovenský hokej má udaný smer vďaka 10-ročnej rozvojovej stratégii, unikátnej medzi športovými zväzmi, naším cieľom je v začatej ceste kontinuálne pokračovať ďalšie štyri roky a dosahovať predsavzaté méty," povedal člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).



Kongres SZĽH zasadne v piatok 18. marca v Bratislave. Okrem prezidenta si budú prítomní delegáti voliť aj ôsmich členov Výkonného výboru, predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie, predsedu Volebnej komisie a taktiež jej piatich členov. Úspešní kandidáti sa ujmú funkcií v júli 2022, ďalší riadny volebný kongres je naplánovaný na rok 2026.

Šatan očakáva, že v marcových voľbách bude mať protikandidáta navrhnutého z radov niektorých extraligových klubov, ktoré vyjadrili nesúhlas so súčasným smerovaním zväzu. Akú veľkú podporu má medzi extraligistami, presne nevie: "Neviem presne odhadnúť každý jeden klub. V minulosti tu bola malá skupina extraligových klubov, ktoré razili inú filozofiu a myslím si, že postavia svojho kandidáta. Majú legitímne právo na svoj názor. Každý má právo ponúknuť alternatívu a aj ja by som si tú ich rád vypočul."



Verí však, že dostane dôveru a so svojím tímom bude pokračovať v doterajšej práci: "Silné kluby, silný zväz budú znamenať silný hokej na Slovensku a to bude cieľ našej spoločnej práce v budúcnosti, ak si kluby túto možnosť vyberú."



Medzi jeho priority patria aj práca s mládežou a taktiež zlepšenie finančnej situácie zväzu i klubov po náročnom pandemickom období: "Intenzívne pracujeme na tom, aby sme do slovenského hokeja prinášali ďalšie zdroje a tým mohli podporovať dobré projekty a naše kluby. V poslednej dobe sa podarilo získať viacero silných partnerov, nové zmluvy, ktoré sme podpísali, by mali v najbližších piatich rokoch zabezpečiť viac ako osem miliónov eur."

Po sezóne možno ukončí svoje pôsobenie na poste generálneho manažéra reprezentácie, otázne je aj meno hlavného trénera A-tímu. "Povedal som, že s Craigom to potiahnem do konca sezóny a potom budú tieto pozície na pretrase a uvidíme, v akej zostave pôjdeme do ďalšej," dodal Šatan.



O post vo výkonnom výbore sa bude opäť uchádzať Šatanov bývalý spoluhráč Michal Handzuš. "Miro zobral zodpovednosť pomôcť slovenskému hokeju a ja som sa mu snažil pomôcť, ako som vedel. Do hokeja vstúpil skoro pred piatimi rokmi a reprezentáciu pomohol dostať tam, kde je dnes. Tam sú tie zmeny najviditeľnejšie. Ja sa venujem mládežníckemu hokeju a aj keď tam tie zmeny možno nie sú také viditeľné, sú veľké. Deje sa tam veľa vecí a je dôležité, aby pokračovali a aby sme vedeli vychovávať kvalitných hráčov," uviedol Handzuš.

Už približne rok spolupracuje so zväzom aj tréner majstrov sveta z Göteborgu Ján Filc. "Hovoríme o budúcnosti a mňa spája asi viac s minulosťou. To je možno jedna z príčin, prečo ma Miro zhruba pred rokom oslovil, aby som prišiel do funkcie nejakého mentora, ktorý by skoordinoval v odbornej oblasti všetko, čo sme v minulosti mali v hokeji dobré, a to, čo je potrebné vnímať a zakomponovať do práce na úrovni zväzu a klubov. Tak, aby boli výsledky práce čo najlepšie. Počas toho roka sa nám podarilo odkryť niektoré veci, ktoré potrebujú ďalší posun a ten je možný len vtedy, keď sa robí systematicky a koncepčne. Jedna z vecí, ktorá brzdí Slovensko, je, že stále začíname odznova. Prídu nejaké voľby, všetko sa zotrie zo stola, potom príde niekto múdry a povie: ´Takto sa to robí.´ Ja by som bol rád, ak by sa to nestalo, a aby sa našlo pokračovanie v ľuďoch, ktorí dostanú dôveru. Myslím si, že prvý, ktorý by ju mal dostať, je ten, ktorý si ju zaslúžil nie za svoju hráčsku minulosť, ale za to, že sa podujal viesť významné športové odvetvie," povedal Filc.