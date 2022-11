Rusko sa podľa Podoľaka vyžíva v terore civilistov, ale priebeh vojny to neovplyvní

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko sa snaží zakryť prehry na fronte terorom ukrajinského civilného obyvateľstva. Tvrdí to Mychajlo Podoľak , poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny podľa Podoľaka nezmenia priebeh vojny. „V terore nehľadajte logiku. Útoky na energetiku neovplyvnia priebeh vojny. Útoky na civilné ciele nepodkopávajú, ale zoceľujú obyvateľstvo. To nevravím ja, ale desiatky štúdií vojen 20. storočia. Jediný dôvod, prečo to Rusko robí, je pocit zadosťučinenia z teroru, ktorým zakrýva prehry ruskej armády v boji,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Na jeseň začali ruské jednotky útočiť na ukrajinský energetický sektor. Prvý útok z 11. septembra zasiahol Charkovskú, Sumskú a Poltavskú oblasť, pričom od 10. októbra sa Rusko systematicky zameriava na energetické zariadenia na týždennej báze.