Nadácia zastavme korupciu sa vyjadrila k dvom návrhom poslanca Tarabu

Posilnenie hierarchického systému

Môžu skončiť s podmienkou

Brzda v boji

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nadácia zastavme korupciu (NZK) vyzýva v liste poslancov parlamentu nepodporiť dva, podľa nich škodlivé, návrhy zákonov poslanca Tomáša Tarabu. List, ktorý bol dnes zaslaný do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) , podpísal Martin Suchý, zástupca riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu. Podľa nadácie ide o návrhy zákonov, ktorými sa upravujú zákony č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.„Prijatie zmien v Trestnom poriadku by znamenalo posilnenie hierarchického systému v prokuratúre aj možnosť využiť nelegálne dôkazy v trestnom konaní. Avšak len v prospech obvineného. Nie v jeho neprospech,“ uvádza sa v úvode listu.Napríklad audiovizuálny záznam vytvorený bez potrebného povolenia by sa tak podľa nadácie mohol použiť v prípade, keď svedčí o nevine obvineného. V prípade, že dosvedčuje jeho vinu, by bol nepoužiteľný.„Navrhované zmeny v trestnom zákone by zas znamenali drastické zníženie trestov za ekonomickú kriminalitu. Odsúdení páchatelia, ktorí napríklad spreneverili eurofondy alebo prali špinavé peniaze, by tak mohli skončiť s podmienkou,“ konštatuje Suchý.Návrh Tomáša Tarabu (Život – Národná strana) navyše podľa nadácie zužuje priestor pre ukladanie finančných trestov a skracuje premlčacie lehoty pri najzávažnejších zločinoch.Argumentom pre znižovanie trestných sadzieb nesmie byť podľa Suchého fakt, že ani vysoké tresty neboli dostatočne odstrašujúce pri páchaní ekonomickej kriminality veľkého rozsahu. Oba tieto návrhy zákonov sú podľa názoru NZK výraznou brzdou v boji proti korupcii.Navyše, prichádzajú bez predchádzajúcej poctivej odbornej debaty a v čase, keď sa Slovensko stále nevyrovnalo s minulosťou, keď mala krajinu riadiť zločinecká skupina, ktorá profitovala z peňazí zo štátneho aj európskeho rozpočtu. Navrhované zmeny by mali podľa nadácie vplyv aj na viaceré súčasné trestné konania voči oligarchom, politickým či justičným špičkám.