Rusko sa rozsiahlejšími útokmi snaží odložiť očakávanú ukrajinskú protiofenzívu

17.5.2023 (SITA.sk) - Rusko vynakladá viac munície ako zvyčajne v snahe prekonať a zmiasť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na amerického predstaviteľa oboznámeného so situáciou.Rusko podľa neho spustilo väčšie letecké útoky z viacerých smerov naraz, pričom sa zameralo na veliteľské a kontrolné centrá v Kyjeve a ďalšie dôležité miesta.Moskva pritom možno začala so širšími útokmi v snahe prinútiť Ukrajinu, aby odložila svoju veľmi očakávanú protiofenzívu, skonštatoval zdroj.Doplnil však, že Ukrajina dokázala útokom odolať, keďže pomocou vrstvenej protivzdušnej obrany, ktorú jej poskytli západné krajiny, zachytila vysoké percento rakiet a dronov.Rozšírené útoky by pritom mohli byť podľa zdroja pre Ukrajinu dokonca výhodné, keďže Rusko tak siaha hlbšie do svojich obmedzených zásob presnej munície.V utorok Rusko spustilo útok hypersonickými raketami Kinžal vypustenými zo stíhačiek, riadenými strelami Kalibr vypálenými z Čierneho mora a pozemnými raketami Iskander, uviedol šéf ukrajinskej armády s tým, že útok prišiel zo severu, juhu a východu.Útok pravdepodobne poškodil, ale nezničil systém Patriot, uviedol pre CNN ďalší predstaviteľ. Ruské ministerstvo obrany pritom tvrdilo opak.Začiatkom tohto mesiaca Ukrajina použila novo dodané rakety Patriot na zachytenie hypersonickej rakety Kinžal, čo bol prvý prípad, keď raketa vyrobená v USA zachytila zbraň, o ktorej ruský vodca Vladimir Putin tvrdí, že sa nedá zastaviť.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že Ukrajina potrebuje pred začatím protiofenzívy „trošku viac času“.