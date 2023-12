Rusko sa snaží potlačiť nesúhlas manželiek vojakov peniazmi aj diskreditáciou, ženy zverejnili manifest proti neobmedzenej mobilizácii

Protesty manželiek vojakov

Manifest proti neobmedzenej mobilizácii

2.12.2023 (SITA.sk) - Ruské úrady sa snažia potlačiť nesúhlas manželiek vojakov nasadených vo vojne na Ukrajine . Vo svojom sobotňajšom spravodajskom hlásení na to upozorňuje britské ministerstvo obrany Rezort, na ktorý sa odvoláva denník The Guardian, tvrdí, že niektoré ženy podplatili a ďalšie zdiskreditovali na internete. Tieto kroky Moskva podniká po novembrových protestoch manželiek vojakov.„Výskum nezávislých ruských médií a komentáre samotných protestujúcich manželiek naznačujú, že v posledných týždňoch úrady pravdepodobne ponúkli rodinám zvýšené platby v hotovosti výmenou za to, že sa zdržia protestov,“ vyjadril sa Londýn.Ministerstvo uvádza, že 27. novembra prominentná online skupina manželiek vojakov zverejnila manifest proti „neobmedzenej mobilizácii“. Okolo 31. novembra už mala skupina označenie „falošná“, čo bolo zrejme na podnet prokremeľských aktérov.Úrady sú pravdepodobne obzvlášť citlivé na akékoľvek protesty súvisiace s občanmi zmobilizovanými v septembri 2022, ktorí sú už viac ako rok v prvej línii, konštatuje tiež britský rezort.