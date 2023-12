Rezort práce bude vo výstavbe detských ihrísk pokračovať, podľa ministra Tomáša zneužíval Krajniak projekt na stranícke účely

Päťmiliónová dotácia

2.12.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR plánuje pokračovať vo výstavbe detských inkluzívnych ihrísk i v budúcom roku.Rezort avizuje schválenie takmer päťmiliónovej dotácie na výstavbu viac ako, ktoré boli vybrané v aktuálnom roku. Podľa ministra práce Hlas-SD ) ide o pekný projekt, v ktorom chcú pokračovať.Ako uviedol pri otváraní jedného z takýchto ihrísk na Sídlisku KVP v Košiciach, obzvlášť oceňuje, že ihrisko je určené i pre zdravotne znevýhodnené deti. Ministerstvo od roku 2021 poskytlo na podporu viac ako 340 bezbariérových ihrísk cez 15 miliónov eur.„V novembri a decembri tohto roka môžu obce, mestá, občianske združenia či cirkev žiadať o nové dotácie. Zjednodušíme však podmienky, pretože doterajšie boli nezmyselne prísne. Dokonca evokujú podozrenie, že boli šité na mieru pre úzku skupinu firiem schopných dodávať niektoré komponenty,“ uviedol minister práce.Dodal, že to viedlo k predražovaniu spoluúčasti žiadateľov, pričom podľa Tomáša poniektorí projekt i opustili. Zmena nastane i v názve projektu, ktorý by sa po novom mal volať „Ihrisko pre každé dieťa“ namiesto „Ihrisko rodinka“.„Môj predchodca exminister Milan Krajniak hrubo zneužíval tento projekt na stranícke účely. Za peniaze daňových poplatníkov propagoval svoje hnutie Sme rodina . Názov Ihrisko rodinka sa nápadne podobal názvu hnutia a logo Sme rodina svietilo na viacerých materiáloch k tomuto projektu,” uviedol šéf rezortu práce a zdôraznil, že to bolo neprijateľné a dnešným dňom to končí.Ihriská predstavujú viacgeneračný priestor, ktorý je určený pre deti, a tiež je v nich oddychová zóna pre dospelých. „Hlavný projekt ihriska zahŕňa 11 prvkov, z toho tri sú inkluzívne, čo znamená, že umožňujú deťom so znevýhodnením tráviť čas pri hre s rovesníkmi. Súčasťou areálu je tiež altánok, lavičky a hrací priestor v tvare lode,“ priblížilo ministerstvo.Jednotlivé časti ihriska sú z prírodných materiálov a ich dizajn cieli na to, aby bolo ihrisko prístupné pre každého a poskytlo podnetné a príjemné prostredie pre rozvoj zručností u detí i zdieľanie zážitkov.