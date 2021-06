Rusko schválilo odstúpenie od Zmluvy o otvorenom nebi, nepripojili sa ani USA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Horná komora ruského parlamentu v stredu odhlasovala odstúpenie krajiny od medzinárodnej Zmluvy o otvorenom nebi, ktorá umožňuje prieskumné lety nad vojenskými zariadeniami.Stiahnutie sa od zmluvy musí ešte podpísať prezident Vladimir Putin. Keď tak urobí, odstúpenie vstúpi do platnosti po šiestich mesiacoch. Rada federácie hlasovala po tom, ako Spojené štáty informovali Rusko, že sa opätovne nepripoja k zmluve.Washington od medzinárodnej dohody odstúpil vlani v novembri. Vtedajší americký prezident Donald Trump to odôvodnil jej porušeniami zo strany Ruska. Moskva porušovanie poprela, no naznačila pripravenosť zvrátiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy, keď sa k nej vrátia aj USA.Cieľom dohody z roku 1992 bolo vybudovať dôveru medzi Ruskom a Západom, a to tak, že viac ako trom desiatkam signatárov umožnila vykonávať prieskumné lety nad ich územiami pre zber informácií o vojenských silách a aktivitách. Na základe zmluvy sa uskutočnilo viac ako 1 500 letov.