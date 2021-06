Aj tajná správa doručená poslancom parlamentu musí byť zostať chránená, vysvetľuje Aláč

Saloňa rozrušil formát stretnutia

Prípadné podozrenia treba preveriť

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) posiela príjemcom spravodajské informácie. Keď konkrétny príjemca chce prediskutovať informáciu, tak riaditeľ SIS je povinný mu vyhovieť, aby nebola chybne interpretovaná. Po rokovaní Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR (NR SR) na kontrolu činnosti SIS to médiám povedal riaditeľ tajnej služby Michal Aláč Doplnil, že stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v pondelok 17. mája na pôde SIS bolo legitímne. Podotkol, že sa na ňom neriešili živé kauzy. „Riešili sa spravodajské informácie, ktoré som zaslal účastníkom z pozície riaditeľa služby," dodal Aláč.Ak bude požiadaný ako pôvodca spravodajskej informácie, vyhovie každému príjemcovi, ktorý bude chcieť s ním spravodajskú informáciu prekonzultovať. Reagoval tak na otázku, či budú aj ďalšie takéto stretnutia. Rovnako SIS podľa jeho slov stojí za informáciami, ktoré poslala zákonným príjemcom.Predsedu výboru Mariána Saloňa (Smer-SD) na stretnutí najviac vyrušilo to, v akom formáte sa na pôde SIS uskutočnilo, že ho zvolal sám predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) a bola na ňom prítomná aj prezidentka Zuzana Čaputová . Aj na základe neštandardného obsadenia účastníkov musela byť debata podľa neho o vážnych podozreniach.Dodal, že na výbore vzali na vedomie správu riaditeľa SIS. Zo zákona SIS urobila podľa Saloňa to, čo mala. „Predmetné informácie postúpila zákonným príjemcom, následne to išlo orgánom činným v trestnom konaní. Verím, že orgány činné v trestnom konaní sa tým budú zaoberať," podotkol.Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v reakcii na stretnutie v budove SIS iniciovala zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorá sa konala v stredu 26. mája. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) mal na nej čítať poslancom správu od SIS. Podľa Aláča správa, ktorú SIS doručila NR SR, musí byť stále chránená príslušným stupňom utajenia.Zdôvodnil to tým, že prebiehajú procesy pred rôznymi štátnymi orgánmi, ktoré preverujú jednotlivé konania. „Preto ešte je záujem Slovenskej republiky na tom, aby informácie súvisiace aj so správou, ktorú doručila SIS parlamentu, boli chránené," povedal. Správa podľa neho nebola odtajnená, ale „existuje podozrenie, že sa šíri v mediálnom priestore nejaká písomnosť."Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) uviedol, že ak existujú podozrenia, že orgány činné v trestnom konaní nepostupujú v súlade so zákonom, tak to treba preveriť. „Dnes nemám takú informáciu, že by sa niečo v tomto štáte tutlalo alebo by sa niečo nevyšetrovalo. V tomto som úplne pokojný," zdôraznil. Na výbore ho zaujímalo, či dokument, ktorý bol zverejnený na internete, je autentický.Tiež ho zaujímalo, že ak ide o autentickú utajovanú skutočnosť, či bola okopírovaná alebo odfotografovaná a zverejnená jednak v rozpore s trestným zákonom a jednak v rozpore so zákonom o ochrane utajovaných skutočností. „Ak sa ukáže, že ide o autentický dokument, tak budú musieť orgány činné v trestnom konaní začať trestné stíhanie pre ohrozenie utajovanej skutočnosti," doplnil.Grendel nechcel špekulovať, kto mohol zlyhať v prípade, ak ide o autentický dokument. Príslušné orgány podľa neho môžu preveriť, kto bol v kontakte s takýmto dokumentom. „Mohli to byť aj poslanci aj zamestnanci NR SR, čiže ja nebudem teraz o tom špekulovať. Nebudem nikoho označovať, na to sú príslušné orgány, aby to preverili," objasnil.Saloň vysvetlil, že ten, kto sa ide oboznámiť s utajovanou skutočnosťou, sa musí podpísať. „Pri písomnosti utajovaného charakteru existuje celý záznam o tom, že kto, kedy sa s tou písomnosťou oboznámil a musel sa automaticky podpísať," ozrejmil.