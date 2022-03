Rusko si chce do ukrajinskej vlády dosadiť svojich ľudí, na čele by mal byť exprezident Janukovyč

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko chce znovu dosadiť do pozície ukrajinského lídra bývalého tamojšieho prezidenta Viktora Janukovyča, ktorého zosadili počas protivládnych protestov v rokoch 2013 - 2014.Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na web Ukrajinská pravda a ukrajinskú spravodajskú službu.Janukovyč, ktorý v roku 2014 utiekol do Ruska, sa vraj momentálne nachádza v Minsku. Kremeľ možno v súvislosti s ním pripravuje mediálnu operáciu alebo kampaň s cieľom priviesť Janukovyča späť na Ukrajinu.Už v januári Spojené kráľovstvo oznámilo, že Rusko plánuje dosadiť do vedenia ukrajinskej vlády promoskovskú osobnosť. Ministerstvo zahraničných vecí vtedy za potenciálneho kandidáta Kremľa označilo bývalého ukrajinského poslanca Jevhena Murajeva.