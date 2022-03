Rusi by už nemali byť národom ustrašených ľudí a zbabelcov, tvrdí Navaľnyj a vyzýva na protesty proti vojne

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj vyzval na demonštrácie naprieč Ruskom. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého Navaľnyj prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter zverejnil sériu ostro formulovaných tweetov.Navaľnyj je už viac ako rok za mrežami po tom, ako prežil pokus o otravu nervovoparalytickou látkou, z ktorej viní Kremeľ a minulý mesiac ho opäť postavili pred súd v rámci nového procesu, ktorým by mohli jeho trest predĺžiť o viac ako desaťročie.„My - Rusko - chceme byť národom mieru. Bohužiaľ, teraz by nás za taký označilo veľmi málo ľudí,“ skonštatoval spoza mreží. Rusi by sa však podľa neho nemali stať „národom ustrašených tichých ľudí, zbabelcov, ktorí sa tvária, že si nevšimli agresívnu vojnu proti Ukrajine, spustenú naším zjavne šialeným cárom“.„Putin nie je Rusko. A ak je teraz v Rusku niečo, na čo môžete byť hrdí, je to tých 6824 ľudí, ktorých zadržali, pretože bez vyzvania išli do ulíc s plagátmi Nie vojne,“ napísal ďalej a vyzval ľudí v Rusku, Bielorusku aj inde na svete, aby sa každý deň zhromaždili na námestiach alebo pred ruskými veľvyslanectvami. „Nebuďme proti vojne, bojujme proti vojne,“ uzavrel.