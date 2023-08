Rusko si vyrába vlastnú verziu iránskych dronov Šáhid, zistili britskí výskumníci

Rozdiely v konštrukcii aj navigácii

Rusi sa môžu spoliehať na drony

13.8.2023 (SITA.sk) - Rusko si vyrába svoje vlastné verzie iránskych dronov Šáhid. Vyšetrovatelia z organizácie Conflict Armament Research (CAR) so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá skúma komponenty zbraní, to zistili pri dokumentovaní dronov z vojny na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Dosiaľ zdokumentované bezpilotné lietadlá z Ukrajiny boli podľa CAR označené slovom geraň, čo na prvý pohľad naznačuje, že sú ruského pôvodu, ale všetky boli iránske drony Šáhid - modely 131 a 136.Keď však vyšetrovatelia minulý mesiac dostali časti dvoch dronov Geraň-2, pri detailnej analýze zistili, že Rusko „začalo vyrábať a uvádzať do prevádzky vlastnú verziu Šáhidu-136“.„Veľké rozdiely v konštrukcii draku lietadla a vo vnútorných jednotkách vrátane navigácie“ podľa vyšetrovateľov ukázali, že tieto dva drony boli vyrobené v Rusku a nie v Iráne.Výskumníci uviedli, že Rusko „destilovalo princípy série bezpilotných lietadiel Šáhid a zároveň zjednodušilo ich fungovanie kombináciou nových riešení“ a pravdepodobne bude schopné pomerne rýchlo vyrobiť nové stroje.Tento vývoj je podľa centra zlomový bod v schopnosti Moskvy rozšíriť intenzívne používanie bezpilotných zbraní.„Takmer rok po prvom použití bezpilotných lietadiel vyrobených v Iráne na Ukrajine dôkazy o tom, že Ruská federácia začala vyrábať svoje vlastné domáce verzie, predstavujú významný vývoj v schopnostiach krajiny v oblasti bezpilotných lietadiel, ktorý jej umožní naďalej sa spoliehať na jednorazové bezpilotné prostriedky,“ konštatujú výskumníci.Rusko má podľa nich „teraz viac ako jednu cestu na to, aby bolo stále schopné udržať svoje súčasné vzorce útokov“ na Ukrajine.