Ukrajina je najzamínovanejšia krajina na svete a potrebuje viac ženistov, miestami nájdu päť mín na meter štvorcový

Odmínovači sú terčom paľby

Zúfalo potrebujú viac

13.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajina je najzamínovanejšia krajina na svete a jej armáda trpí kritickým nedostatkom personálnu a vybavenia na odmínovanie frontovej línie. Denníku The Guardian to povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov Ukrajinskí vojaci podľa neho odkrývajú miestami päť mín na každý meter štvorcový, ktoré položili ruské jednotky v snahe zmariť ukrajinskú protiofenzívu.„Ruské mínové polia sú pre naše jednotky vážnou prekážkou, ale nie neprekonateľnou. Máme šikovných ženistov a moderné vybavenie, ale pre front, ktorý sa tiahne stovky kilometrov na východe a juhu Ukrajiny, extrémne nestačia,“ vyjadril sa minister.Počet ženistov v ukrajinských ozbrojených silách nie je ani zďaleka dostatočný na to, aby sa dostali cez zložitú ruskú obranu na obrovskom tisíckilometrovom fronte, keďže na odmínovacie jednotky sa sústreďuje ostrá paľba. Ukrajina má päť ženijných práporov rozdelených do 200 brigád.Predstavitelia ministerstva obrany v Kyjive naznačili, že pre krajiny ako Japonsko, ktoré nechcú poskytnúť smrtiacu pomoc, existuje príležitosť ponúknuť podporu vo forme zariadení na odstraňovanie mín a výcviku.Na júlovom stretnutí 54 krajín podporujúcich Ukrajinu v Ramsteine v Nemecku sa Litva, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko a Dánsko dohodli na výcviku a vybavení ukrajinských odmínovacích jednotiek. Do koalície boli prizvané aj ďalšie krajiny.Reznikov uviedol, že iniciatíva uvoľnila dary, ale zúfalo potrebujú viac od širšieho okruhu partnerov.„V tejto fáze našej deokupačnej kampane kriticky potrebujeme viac zariadení na odmínovanie,“ povedal minister s tým, že je tiež mimoriadne potrebné rozšíriť a urýchliť výcvik ženistov.„Malo by to byť rýchle a systematické. Ženisti sú potrební tu a teraz. Ich práca zachraňuje životy a zabezpečuje napredovanie našich jednotiek. Odmínovacia koalícia je postavená na princípe ‘trénovať a vybavovať’. Jeho efektívna implementácia priblíži víťazstvo Ukrajiny,“ dodal Reznikov.