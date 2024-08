Rusko sťahuje žoldnierov z africkej Burkiny Faso, pôjdu brániť Kurskú oblasť pred ukrajinskou armádou

30.8.2024 (SITA.sk) - Ruský vojenský personál zo žoldnierskej skupiny Medvede, ktorý momentálne slúži v africkej Burkine Faso, premiestnia do ruskej Kurskej oblasti, aby ju bránil pred postupom ukrajinskej armády. Referuje o tom web francúzskeho denníka Le Monde.Vojaci z tejto brigády, ktorá je napojená na ruské ministerstvo obrany a tvorí ju asi stovka ľudí, dorazili do Burkiny Faso v máji, aby zaisťovali bezpečnosť viacerých kľúčových postáv, údajne aj šéfa junty, kapitána Ibrahima Traorého. Ich misia však nemala dlhé trvanie a momentálne si balia kufre, aby odišli do Kurskej oblasti.„Oficiálnym dôvodom ich odchodu, len tri mesiace po ich príchode, je ich účasť na ruskom obrannom úsilí proti ofenzíve ukrajinskej armády zahájenej 6. augusta v Kurskej oblasti," uvádza Le Monde.Viktor „Jedi“ Jermolajev, veliteľ brigády, kontaktoval Le Monde 22. augusta prostredníctvom Telegramu a potvrdil stiahnutie z Burkiny Faso. O päť dní neskôr sa na Telegrame objavila správa, že brigáda sa vracia na Krym, kde sídli.Žoldnierska skupina Medvede popiera akékoľvek spojenie s ruským ministerstvom obrany. Podobne to roky robila aj Wagnerova skupina, ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine napokon priznala financovanie Kremľom.