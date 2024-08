Dom vojnového veterána Strmeňa vykradli počas osláv SNP, Pellegrini hovorí o hyenizme (video)

aktualizované 30. augusta, 14:37



30.8.2024 (SITA.sk) - Vladimírovi Strmeňovi Vojnovému veteránovi vykradli počas osláv 80. výročia SNP dom. Informoval o tom portál televízie Joj noviny.sk a spresnil, že niekto využil jeho prítomnosť na oslavách a vo štvrtok 29. augusta vykradol jeho dom v Banskej Bystrici.Ako ďalej portál informoval, 96-ročnému priamemu účastníkovi SNP ukradli peniaze a zlatý prsteň, ktorý si u neho nechala vnučka. V dome navyše zostal neporiadok. K incidentu sa už vyjadril aj prezident Peter Pellegrini na svojej sociálnej sieti.Na ulici pred domov Strmeňa boli od rána policajné autá. V jeho dome boli kriminalisti a tiež policajný technik. Portál ďalej spresnil, že vnútri zaisťovali stopy, ktoré by mohli pomôcť k odhaleniu páchateľa. Situáciu opísal aj Strmeň.„Vykradli mojej vnučke veci. Ona je tu na dovolenke do nedele. Prišli sme z oslavy a boli sme prekvapení z toho všetkého. Videl nás na obrazovke v televízii, tak mal čas. Prehliadol celý dom,“ opísal vojnový veterán SNP Strmeň. Polícia na prípade už pracuje a pátra po zlodejoch.Prezident Peter Pellegrini sa vyjadril, že vlámanie sa do domu hrdinu SNP je hyenizmus. „To nie je len okradnutie starého 96-ročného človeka, to je pľuvanec do tváre tej najlepšej časti slovenskej histórie, ktorej je Vladko Strmeň živou kronikou,“ vyhlásil Pellegrini.Pokračoval, že hoci sa včera všetci tešili z dôstojných a veľkolepých osláv 80. výročia SNP, našli sa v Banskej Bystrici aj „hyeny", ktoré využili prítomnosť Strmeňa na celodennom programe, vlúpali sa do jeho domu a odcudzili mu vzácne a hodnotné veci.„Je to naozaj odsúdeniahodné. Je to jeden naozaj hnusný zločin. Vyzývam tých, ktorí to spravili, aby našli spôsob, ako mu tieto veci vrátiť, pretože je zvrátené, ak sa niekto vlúpe počas osláv tohto sviatku k jednému z hrdinov, ktorí bojovali za našu slobodu. Hanba vám, ktorí ste to spravili, a dúfam, že vás stihne spravodlivý trest,“ uzavrel Pellegrini.Tento čin rovnako odsúdil aj minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok . Ako vyhlásil, takéto zbabelé činy nebude tolerovať.„Pán Strmeň, ktorý sa počas celého svojho života statočne staval na obranu nášho národa, sa stal obeťou hanebného činu. Niekto sa opovážil vniknúť do jeho bytu, ukradnúť mu finančnú hotovosť a cenné vyznamenania, ktoré sú symbolom jeho odvahy a oddanosti,“ uviedol minister s tým, že páchateľ týmto činom pošpinil jeho domov a odkaz, za ktorý Strmeň bojoval. Toto konanie je podľa šéfa rezortu vnútra neprijateľné a sľubuje jeho vyšetrenie.„Na miesto činu už boli vyslané operatívne jednotky a hliadky, aby sme čo najskôr dostali páchateľa pred spravodlivosť. Nemôžeme a nebudeme tolerovať útoky na tých, ktorí pre nás obetovali tak veľa,“ uzavrel minister s tým, že Strmeň a všetci hrdinovia si zaslúžia najvyššiu úctu a ochranu a ubezpečil, že urobia všetko pre to, aby ochránili ich dôstojnosť a bezpečnosť.Banskobystrická polícia na svojej sociálnej sieti informovala, že začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody. Polícia sa súčasne obrátila na verejnosť.Žiada o pomoc občanov, ktorí vo štvrtok 29. augusta zaregistrovali na Cintorínskej ulici v Banskej Bystrici pohyb podozrivých osôb či vozidiel. Ak niekto videl páchateľov, je potrebné, aby to oznámil na čísle 158. Prípad je v štádiu vyšetrovania, a preto polícia podobnejšie informácie zverejní, až keď to situácia dovolí.