Rusko útočí na civilné ukrajinské ciele podľa analytika úmyselne. Chce tak prinútiť lídrov, aby sa vzdali

Filozofia a spôsob vedenia vojny

Zámerný útok na obyvateľstvo

9.7.2024 (SITA.sk) - Rusko útočí na civilistov bežne a úmyselne, konštatuje bezpečnostný a obranný analytik Michael Clarke . Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala viac ako 200 prípadov, keď sa terčom útokov na Ukrajine stali zdravotnícke zariadenia, a túto taktiku podľa Clarkea použili v roku 2016 v Sýrii.Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Hoci je podľa analytika vždy možné, že útok Moskvy na kyjevskú detskú nemocnicu Ochmatdyt bol súčasťou zlyhania spravodajských služieb, je tiež súčasťou vzoru útokov na civilné ciele.„Je to ich filozofia, je to spôsob vedenia vojny,“ vysvetlil s tým, že Rusko má históriu útokov na nemocnice.„Robia to zámerne, pretože si myslia, že čím viac utrpenia prinesú civilnému obyvateľstvu, tým rýchlejšie sa politické vedenie vzdá,“ povedal Clarke.Rusko stále popiera, že by útočilo na civilné ciele, hoci z Ukrajiny takmer denne prichádzajú správy o tom, že útoky ničia domy, energetickú infraštruktúru a civilné centrá.