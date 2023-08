Rusko uvažuje o mobilizácií viac ako 400-tisíc ľudí, uviedol Budanov

25.8.2023 (SITA.sk) - Rusko nezastavilo mobilizáciu a uvažuje o povolaní ďalších 450-tisíc ľudí do armády. Podľa webu Ukrajinská pravda, ktorý cituje portál Krym.Realii, to uviedol šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov.„Teraz uvažujú o možnosti povolať dodatočných 450-tisíc ľudí, hoci o tejto otázke ešte úplne nerozhodli,“ konštatoval Budanov.Šéf ukrajinského vojenského spravodajstva zdôraznil, že mobilizácia v Ruskej federácii sa nezastavila. Vlani na jeseň povolali približne 350-tisíc Rusov. Ale skrytá mobilizácia neustále pokračuje a v súčasnosti povolávajú 20 až 22-tisíc ľudí mesačne.„Samo osebe to vedie k nasledujúcej otázke: Prečo taký počet, ak straty, ako hovoria, sú zanedbateľné?“ dodal Budanov.