Pri dopravnej nehode v Dúbravke prišiel o život 24-ročný cyklista

25.8.2023 (SITA.sk) - Pri štvrtkovej dopravnej nehode v bratislavskej Dúbravke prišiel o život 24-ročný cyklista. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková, nehoda sa stala vo štvrtok 24. augusta krátko po 21:30 na Agátovej ulici.Podľa informácií polície, cyklista jazdiaci po Agátovej ulici v smere od Dúbravky prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla Škoda. Cyklistu previezli do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol. Príčiny a okolnosti nehody vyšetrujú.