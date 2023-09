Rusko už vojnu prehralo, tvrdí Západ a posilnilo NATO o ďalšie krajiny

Moskva už prehrala

Rusko posilnilo NATO

7.9.2023 (SITA.sk) - Západní predstavitelia sa domnievajú, že Rusko už vojnu prehralo, pretože zlyhalo vo svojom hlavnom cieli podmaniť si Ukrajinu. Zároveň argumentujú, že pokrok Ukrajiny na bojisku nie je ukazovateľom jej celkového úspechu. Referuje o tom spravodajský web CNN.Predstavitelia pripustili, že pokrok Ukrajiny bol postupný a pomalší, než sa očakávalo pred dvoma mesiacmi, a to pre dobre pripravenú ruskú obranu, ale uviedli, že Moskva už prehrala bez ohľadu na boje o územie.„Môže to byť veľmi dlhý boj o územie, ale čo sa týka vojny a toho, čo sa Rusko snažilo dosiahnuť, Rusko prehralo, momentálne je zmenšenina veľmoci a je na klesajúcej trajektórii,“ povedal jeden z predstaviteľov.Podľa západných predstaviteľov predstava ruského víťazstva na základe toho, že si udrží územie, ktoré okupuje, je šialená.„Rusko posilnilo NATO , keďže sa rozrástla o Fínsko a Švédsko, priviedlo Ukrajinu na cestu k vstupu do NATO a postavilo Ukrajinu na cestu potenciálneho vstupu do Európskej únie ,“ dodal predstaviteľ.„Myslím si, že ak ste Putin , v podstate vsádzate na to, že ďalšie voľby (v USA, pozn.) vyhrá Donald Trump a to je dosť dlhé obdobie. Ak by sa vojna na Ukrajine vyvíjala dobre, Prigožinova vzbura by nenastala,“ skonštatoval západný predstaviteľ.