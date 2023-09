Ukrajinská protiofenzíva naberá na obrátkach, americká rozviedka nevylučuje prielom ruskej obrany do konca roka

Prielom je dosť výrazný

Pozerajú už do ďalšieho roka

7.9.2023 (SITA.sk) - Spravodajská služba amerického ministerstva obrany sa domnieva, že nedávne úspechy ukrajinských ozbrojených síl naznačujú „reálnu možnosť“ prielomu zvyšných ruských obranných línií do konca roka, hoci by to bolo mimoriadne náročné.Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre The Economist to povedal predstaviteľ rozviedky Trent Maul.Po troch mesiacoch pomalšieho postupu podľa neho ukrajinská protiofenzíva naberá na obrátkach.„Keby sme robili tento rozhovor pred dvoma týždňami, bol by som o niečo pesimistickejší. Ich prielom v druhej obrannej línii je v skutočnosti dosť výrazný,“ povedal Maul.Tvrdí, že jeho agentúra bude monitorovať známky toho, či Rusko bude môcť ďalej dodávať delostreleckú muníciu do prvej línie a či bude schopné udržať si svoje pozície.Maul priznáva, že americkí a ukrajinskí predstavitelia nedokázali posúdiť hĺbku ruskej obrany a to, aké ťažké by bolo pre Ukrajinu preraziť ju obrnenými vozidlami.Ukrajinskí generáli pre The Guardian povedali, že 80 percent úsilia Ruska bolo zamerané na vybudovanie prvej a druhej obrannej línie. Maul však varuje, že značná časť ruských posíl zostáva v tretej línii.Podľa Maula sú pred nadchádzajúcimi mesiacmi mimoriadne dôležité dve kritické premenné - zásoby ukrajinskej munície životne dôležité pre podporu delostrelectva, ktoré zabezpečuje postup, a taktiež počasie na jeseň.Maul vraví, že pozornosť americkej spravodajskej komunity sa už pomaly presúva do ďalšieho roka.Americká rozviedka verí, že ak Ukrajina dokáže rozšíriť výbežok okolo oslobodenej dediny Robotyne, udrží si pozíciu a zabezpečí dodávky munície, bude dobre pripravená na ďalší prielom v roku 2024.