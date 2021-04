Rusko uzatvorilo tri oblasti v Čiernom mori pre zahraničné vojnové lode, Nemcom sa to nepáči

Obmedzenia sú problematické

Uzavreli aj oblasť blízko západného cípu Krymu

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko v pondelok skritizovalo rozhodnutie Ruska na niekoľko mesiacov uzatvoriť tri oblasti v Čiernom mori pre zahraničné vojnové lode. Obmedzenia začali platiť v sobotu večer a mali by platiť do 31. októbra, informovali ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.„Obmedzenia takzvaného mierového prechodu cez pobrežné vody, ktoré trvajú tak dlho, sú z hľadiska medzinárodného práva bezprecedentné a problematické,“ vyjadril sa hovorca nemeckého rezortu zahraničia Christofer Burger.Ako povedal novinárom v Berlíne, „pokiaľ sú ovplyvnené medzinárodné vody a pobrežné vody nelegálne anektovaného Krymu, považujeme to za porušenie medzinárodného práva“. Situáciu aj právne postavenie naliehavo preskúmavajú.Ruské médiá informovali, že obmedzenia sa týkajú oblasti pozdĺž krymského pobrežia medzi Sevastopoľom a Hurzufom, oblasti blízko Kerčského polostrova a oblasti blízko západného cípu Krymu.Medzinárodná komunita odmieta uznať anexiu Krymu. Rusko anektovalo ukrajinský polostrov v roku 2014.