Vláda chce pomôcť týraným ženám, z rezervy premiéra uvoľní tri milióny eur (video)

26.4.2021 -Vláda poskytne na pomoc centrám pre obete domáceho násilia z rezervy premiéra tri milióny eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda vlády Eduard Heger spolu s ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽaNO).Peniaze majú podľa Hegerových slov pomôcť ženám, ktoré to najviac potrebujú. Rezerva premiéra má byť podľa neho využívaná na riešenie skutočných problémov ľudí.Podľa šéfa rezortu práce Milana Krajniaka (Sme rodina) odkryla pandémia mnohé neriešené problémy z minulosti. „Jednou z legislatívnych dier bolo to, že neexistoval v štáte krízový nástroj ako pomôcť takzvaným bezpečným domovom," zdôraznil.Riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na ministerstve práce Zuzana Brixová uviedla, že nárok na tieto finančné prostriedky bude mať každá organizácia, ktorá sa venuje a pomáha týraným ženám a ich deťom, a ktorá o túto finančnú pomoc požiada na základe inštrukcií. Tie budú zverejnené na stránke Úradu vlády SR.Túto rezervu chápu podľa Brixovej ako finančnú injekciu, ale len ako dočasné riešenie, a to pokiaľ ministerstvo práce nezabezpečí systémové financovanie bezpečných ženských domovov a všetkých organizácií, ktoré týraným ženám pomáhajú. Doplnila, že na tento účel ministerstvo práce zriadilo novú pracovnú skupinu.„Členovia skupiny sa spoločne so zástupcami ministerstva zhodli na tom, že táto situácia sa dá riešiť iba novou právnou normou. Ministerstvo práce pripravuje novelu zákona o sociálnych službách a zvážime radikálne zvýšenie príspevku pre verejných a neverejných poskytovateľov, aby bezpečné ženské domovy a iné pomáhajúce organizácie už nemuseli prísť do situácie, keď nebudú vedieť, ako ďalší mesiac zaplatia výplaty svojim zamestnancom," priblížila.Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab ozrejmil, že výška pridelenej dotácie bude 370 eur na osobu na mesiac pre pobytové služby, teda pre zariadenia núdzového bývania. Ambulantné služby, ktoré poskytujú zariadenia pre poradenské služby, dostanú 10 eur za hodinu poradenstva. Môže ísť o psychologické poradenstvo či o právnu pomoc.