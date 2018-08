Rusko v júli zvýšilo svoje zlaté rezervy, najstrmšie v tomto roku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. augusta (TASR) - Rusko v júli zvýšilo svoje zlaté rezervy a najstrmšie v tomto roku. Centrálna banka v Moskve tak pokračuje v nákupe zlata, keďže krajina čelí americkým sankciám.Podľa údajov Medzinárodného menového fondu ruská centrálna banka minulý mesiac zvýšila svoje zásoby zlata o 26,1 tony na 2170 ton. Hodnota jej zlatých rezerv na konci júla sa odhaduje na 77,4 miliardy USD (67,29 miliardy eur), uviedla ruská centrálna banka na svojej internetovej stránke. Naposledy Rusko kúpilo viac zlata za jeden mesiac vlani v novembri.V apríli a máji Rusko zredukovalo vlastníctvo amerických cenných papierov a bankoviek o približne štyri pätiny a nakúpilo viac zlata. To vyvolalo špekulácie, že sa snaží o dumping amerických aktív, aby sa chránilo pred rastúcim rizikom prísnejších sankcií. Zlato je "stopercentnou zárukou právnych a politických rizík", povedal vtedy viceguvernér ruskej centrálnej banky Dmitrij Tulin.Aj podľa západných analytikov je to šikovný ťah. Obchádzaním amerických dolárov a investovaním do zlata sa Moskva chráni pred sankciami.Tlak na Rusko narastá, pričom USA stupňujú svoje sankcie. A britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt v utorok (21.8.) vyzval Európsku úniu, aby nasledovala príklad USA a jeho reakciu na otravu bývalého ruského špióna na britskej pôde minulý rok.