Prieskum: Zamietnutí pracujúci azylanti by mali dostať šancu zostať

Berlín 22. augusta (TASR) - Väčšina Nemcov sa domnieva, že ľudia, ktorým v Nemecku odmietli udeliť azyl, ale už tam pracujú či stážujú, by mali mať šancu na získanie povolenia na dlhodobý pobyt. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky sociologického inštitútu Insa vypracovaného pre denník Bild.Podľa tejto sondáže by podobné opatrenie podporilo 58 percent opýtaných Nemcov, zatiaľ čo proti nemu by bolo 31 percent. Utečencom, ktorým azyl zamietli, no medzičasom sa stihli integrovať do nemeckej spoločnosti i na tamojší pracovný trh, by malo byť v súlade s takýmto väčšinovým názorom umožnené zostať v Nemecku.Nemecké podniky a obchodníci sa dlhodobo sťažujú na to, že deportácie stále hrozia i vzdelaným a profesijne vyškoleným žiadateľom o azyl, ktorí sa už integrovali na nemecký trh práce, píše agentúra DPA. Proti deportáciám vo všeobecnosti sa v zmienenom prieskume vyjadrili štyri percentá respondentov.