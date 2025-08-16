|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
16. augusta 2025
Rusko v noci na Ukrajinu vypustilo 85 dronov a jednu raketu, útoky prebiehali aj počas rokovaní prezidentov na Aljaške
Tagy: Americký prezident drony Šáhid Iskander-M Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
Rusko v noci na sobotu vypustilo na Ukrajinu 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, uviedla ukrajinská armáda len niekoľko hodín po rokovaniach medzi americkým prezidentom
16.8.2025 (SITA.sk) - Rusko v noci na sobotu vypustilo na Ukrajinu 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, uviedla ukrajinská armáda len niekoľko hodín po rokovaniach medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Moskva zaútočila balistickou raketou Iskander-M a 85 dronmi typu Šáhid, pričom zasiahla aj oblasti na frontovej línii v štyroch regiónoch.
Útoky sa podľa dennej správy letectva odohrali počas noci, pričom sa začali už v piatok večer v priebehu rokovaní prezidentov na Aljaške. Ukrajinské protivzdušné obranné systémy zostrelili 61 z týchto dronov.
Samit medzi Trumpom a Putinom skončil bez oznámenia prímeria, napriek dlhodobému tlaku Západu na Kremeľ, aby zastavil boje.
Zdroj: SITA.sk - Rusko v noci na Ukrajinu vypustilo 85 dronov a jednu raketu, útoky prebiehali aj počas rokovaní prezidentov na Aljaške © SITA Všetky práva vyhradené.
