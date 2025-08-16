Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2025

Rusko v noci na Ukrajinu vypustilo 85 dronov a jednu raketu, útoky prebiehali aj počas rokovaní prezidentov na Aljaške


Tagy: Americký prezident drony Šáhid Iskander-M Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Rusko v noci na sobotu vypustilo na Ukrajinu 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, uviedla ukrajinská armáda len niekoľko hodín po rokovaniach medzi americkým prezidentom



russia_ukraine_13593 3 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Rusko v noci na sobotu vypustilo na Ukrajinu 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, uviedla ukrajinská armáda len niekoľko hodín po rokovaniach medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Ukrajinské letectvo oznámilo, že Moskva zaútočila balistickou raketou Iskander-M a 85 dronmi typu Šáhid, pričom zasiahla aj oblasti na frontovej línii v štyroch regiónoch.

Útoky sa podľa dennej správy letectva odohrali počas noci, pričom sa začali už v piatok večer v priebehu rokovaní prezidentov na Aljaške. Ukrajinské protivzdušné obranné systémy zostrelili 61 z týchto dronov.

Samit medzi Trumpom a Putinom skončil bez oznámenia prímeria, napriek dlhodobému tlaku Západu na Kremeľ, aby zastavil boje.


Zdroj: SITA.sk - Rusko v noci na Ukrajinu vypustilo 85 dronov a jednu raketu, útoky prebiehali aj počas rokovaní prezidentov na Aljaške © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident drony Šáhid Iskander-M Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
