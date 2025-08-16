|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
Denník - Správy
16. augusta 2025
Tutanchamónova hrobka prichádza do Bratislavy ako jedna z najkrajších výstav, vstupenky sú už v predaji – FOTO
Do Bratislavy prichádza jedna z najkrajších výstav, návštevníci prežijú dobrodružstvo odhalenia Tutanchamónovej hrobky. Výstava Tutanchamón príde do hlavného mesta 17. ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Do Bratislavy prichádza jedna z najkrajších výstav, návštevníci prežijú dobrodružstvo odhalenia Tutanchamónovej hrobky. Výstava Tutanchamón príde do hlavného mesta 17. októbra. Tutanchamónova hrobka a poklady predstavujú najväčší archeologický objav sveta.
Vstupenky na výstavu v Sport Mall v bratislavskom Lamači sú už v predaji. Výstava bude otvorená každý deň, počas týždňa od 9:00 do 19:00, počas víkendov od 9:30 do 19:00.
Tutanchamón bol faraón v starovekom Egypte, ktorý vládol v rozmedzí približne 1333 až 1323 pred Kristom. Na trón nastúpil, keď mal osem rokov. Bol to jediný egyptský panovník, ktorého nevylúpenú hrobku a kompletnú zbierku osobných vecí objavili archeológovia.
Archeológ Howard Carter 26. novembra v roku 1922 po prvýkrát nahliadol do pohrebnej komory faraóna Tutanchamóna. V hrobke sa nachádzali úžasné veci, ktoré teraz budú môcť vidieť aj návštevníci výstavy v Bratislave.
Hlavná expozícia je koncipovaná tak, ako hrobku v roku 1922 odhalili. Exponáty sú teda vystavené presne tak, ako ich objavili. Všetky posvätné predmety, sošky, šperky aj sarkofágy ležia presne na rovnakých miestach, ako ich kedysi našli.
Návštevníci uvidia viac ako tisíc nádherných predmetov vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamóna a jeho pozláteného sarkofágu. Verejnosť tak získa predstavu o nevyčísliteľnej hodnote faraónovho pokladu. Návštevníci sa oboznámia aj s historickou epochou, v ktorej Tutanchamón žil.
„Je to jedna z najkrajších výstav na svete. Zažijete nádheru zlata a taktiež dokonalé remeselné spracovanie všetkých predmetov z faraónovho pokladu. Stále nás fascinuje neuveriteľný kultúrno-náboženský odkaz, ktorý tento mladý faraón priniesol celému svetu. Niektoré jeho tajomstvá zostávajú aj po tisícoch rokoch neodhalené. Pre návštevníkov sme pripravili rozšírenú imerznú realitu, vďaka ktorej sa prenesú priamo do dávneho obdobia a doslova sa ocitnú vo vnútri starobylej hrobky. Zaujímavostí však bude na výstave oveľa viac, takže sa je na čo tešiť,“ uviedla Zuzana Benediktová za organizátora, ktorým je spoločnosť JVS Group.
Na príprave expozície pracoval medzinárodný tím vedcov, archeológov, umelcov i remeselníkov. Spoločne vytvorili dokonalý obraz starovekej civilizácie a jej panovníka.
Súčasťou výstavy bude aj audio sprievodca, ktorý návštevníkom popíše dobrodružstvo objavenia Tutanchamónovej hrobky a detailne popisuje aj jednotlivé exponáty. Pre deti je pripravený aj zábavný Detský chodník, ktorý im pomôže pochopiť život mladého faraóna v dávnom staroveku.
Zdroj: SITA.sk - Tutanchamónova hrobka prichádza do Bratislavy ako jedna z najkrajších výstav, vstupenky sú už v predaji – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
